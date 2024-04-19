اليوم السابع
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مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية تفوز بالمركز الأول لخدمة المجتمع على مستوى الجمهوربة

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:13 م
مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية تفوز بالمركز الأول لخدمة المجتمع على مستوى الجمهوربة يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة
البحيرة -ناصر جودة

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حصدت مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية المركز الأول على مستوى الجمهورية كأعلى المدارس تحقيقا لخدمة المجتمع،.

حيث تفوقت المدرسة فى إنتاج محاصيل الحقل، ونباتات الزينة، ومنتجات عسل النحل، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الدواجن، والصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان، وذلك وفقا لمؤشرات مشروع رأس المال، والتقرير الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت شعار صنع في مدارس التعليم الفني بمصر.

و أشاد  يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بالإنجاز الذي حققته مدرسة دمنهور الزراعية.

مشيرا  إلى ان هذا الإنجاز ليس بغريبا عن المدرسة ومدارس التعليم الفني على أرض محافظة البحيرة التي دائما ما تعمل لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة، ودعم العديد من برامج وجهود التنمية بالمحافظة، وكذلك تقديم مختلف المنتجات بجودة عالية وبأسعار اقتصادية من اجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.


 







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