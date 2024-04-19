محافظ أسيوط يشكر المنظمين والصحفيين لتغطية احتفالات المحافظة بعيدها القومى

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الشكر لأعضاء اللجنة النقابية الفرعية للصحفيين بالمحافظة، والإعلاميين ومراسلى الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية المعتمدة بالمحافظة، على دورهم البارز ومجهوداتهم فى التغطية المتميزة لفعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يوافق 18 أبريل من كل عام، ودعم المشروعات القومية والتنموية التى تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة والمشاركة فى الجولات الميدانية لتفقد وافتتاح المشروعات التنموية المختلفة وتلبية احتياجات المواطنين، وتسليط الضوء على مقومات المحافظة الاستثمارية والسياحية، فضلا عن التفاعل الإيجابى مع المبادرات التنموية التى تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وقال محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة اليوم الجمعة، أن الإعلام يلعب دورًا حيويًا فى دعم المشروعات القومية والتنموية وإبراز الإنجازات التى تحققت، ويعزز الإعلام الوعى بأهمية هذه المشروعات للمجتمع، ويعكس التطورات والإنجازات التى تحدث على أرض الواقع، كما يساهم فى جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادى من خلال تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الإعلام فى توجيه النقد البناء وتشجيع التفاعل الإيجابى مع المبادرات الوطنية.



وأكد محافظ أسيوط، على فتح قنوات التواصل المستمرة مع الصحفيين والاعلاميين المعتمدين، بمختلف وسائل الإعلام، وبين كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة عن طريق ادارة اعلام المحافظة وتوفير كافة المعلومات التى تساهم فى دعم مسيرة التنمية وفقاً لضوابط العمل وحرية تداول المعلومات ونشر الوعى بين المواطنين ودعم المبادرات التنموية فى مختلف القطاعات، وفتح جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدنى، تفعيلاً للمشاركة المجتمعية ودعماً لبناء الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، راعى مسيرة التنمية فى البلاد فضلا عن توحيد الجهود لدعم الحملات الترويجية للمشروعات والانجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية جيشاً وشعباً وقيادة وان ينعم على مصرنا الغالية بالخير الوفير.