اليوم السابع
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الجمعة، 19 أبريل 2024 07:04 م
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لو معاك 30 ألف جنيه هتشترى عربية النهاردة من سوق المستعمل ببنى سويف.. فيديو

الجمعة، 19 أبريل 2024 06:00 م
لو معاك 30 ألف جنيه هتشترى عربية النهاردة من سوق المستعمل ببنى سويف.. فيديو سوق السيارات ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً من داخل سوق السيارات ببنى سويف، رصد خلاله انخفاض أسعار بيع السيارات المستعمله فى سوق بنى سويف.

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات، والذي يعقد بعد افتتاحه " بشكل تجريبي" لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ،على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق ، وتم دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية ، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة

تضمن التقرير ، الذي عرضه رئيس اللجنة ، مؤمن على ، الإشارة إلى أن اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل ، تم خلاله تسجيل بيع وتسجيل اول سيارة بالشهر العقاري، بعد توفير خدمة الشهر العقاري عبر السيارات المتنقلة، وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات، بجانب الشهر العقاري.








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سوق سيارات بنى سويف




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