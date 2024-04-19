اليوم السابع
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للأطفال.. كل ما تريد معرفته عن جولات "المتحف المصرى الكبير"

الجمعة، 19 أبريل 2024 02:00 ص
للأطفال.. كل ما تريد معرفته عن جولات "المتحف المصرى الكبير" المتحف المصرى الكبير
كتب محمد أسعد

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ينظم المتحف المصري الكبير جولات للأطفال داخل "متحف الأطفال" بالمتحف، وهو مكان مصمم لينمى شغف الأطفال حول تراثهم من خلال تجارب تعليمية مخصصة باستخدام الأدوات البصرية والسمعية والحسية ليجذب الأطفال ويظهر لهم عظمة الحضارة المصرية الكبيرة.

الأسعار:

  • للأطفال المصريين 150 جنيها
  • للأطفال العرب أو الأجانب المقيمين فى مصر 250 جنيها
  • للأطفال العرب أو الأجانب 500 جنيه

الأعمار المسموح لها


تنقسم الجولات للأطفال أعمار:

  • من 6 إلى 7 سنوات
  • من 8 إلى 10 سنوات
  • من 11 إلى 12 سنة

إرشادات:

  • متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير مناسب لأطفال من سن 6 -12.
  • الجولة مدتها 45 دقيقة.
  • الجولة متاحة باللغة العربية والإنجليزية.
  • لحجز الزيارات المدرسية، التواصل على learning@gem.eg
  • المتحف المصري الكبير غير مسؤول عن فقدان أو تلف الممتلكات الشخصية.
  • غير المصرى المتزوج بمصرية وأبناؤهم والعكس مؤهلون لشراء تذكرة الدخول المصرية.
  • جميع الحجوزات غير قابلة للتحويل وغير قابلة للاسترداد.
  • تتوفر مواقف للسيارات فى الموقع مقابل رسوم.






المتحف المصرى الكبير

المتحف الكبير

المتحف المصري




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