للأطفال.. كل ما تريد معرفته عن جولات "المتحف المصرى الكبير"

كتب محمد أسعد

ينظم المتحف المصري الكبير جولات للأطفال داخل "متحف الأطفال" بالمتحف، وهو مكان مصمم لينمى شغف الأطفال حول تراثهم من خلال تجارب تعليمية مخصصة باستخدام الأدوات البصرية والسمعية والحسية ليجذب الأطفال ويظهر لهم عظمة الحضارة المصرية الكبيرة.

الأسعار:

للأطفال المصريين 150 جنيها

للأطفال العرب أو الأجانب المقيمين فى مصر 250 جنيها

للأطفال العرب أو الأجانب 500 جنيه

الأعمار المسموح لها

من 6 إلى 7 سنوات

من 8 إلى 10 سنوات

من 11 إلى 12 سنة

تنقسم الجولات للأطفال أعمار:

إرشادات: