كل ما تريد معرفته عن قرارات "تموين الأقصر" بخصوص موسم القمح الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، عمل يومى في موسم حصاد وتوريد القمح، إلى شون وصوامع إسنا وأرمنت، حيث ناشدت مديرية التموين كافة المزارعين بتوريد كميات القمح المنتجة لديهم والالتزام بالضوابط الخاصة بتوريد القمح، وكذلك ضرورة إبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي معوقات للتعامل الفوري معها.

ويرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء تفاصيل سعة الشون والصوامع وقرارات التموين لخدمة موسم القمح الجديد:

1. تبلغ السعة التخزينية بالمحافظة للشون والصوامع 34000 طن قمح.

2. تم بدء تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها في 15 أبريل.

3. تمت متابعة جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع "إسنا - أرمنت".

4. تم تجهيز شونة وبنكر إسنا للموسم بسعة تخزين 28 ألف طن قمح.

5. تم تجهيز صومعة وشونة أرمنت بسعة تخزين 6 آلاف طن.

6. تم تبخير وتجهيز الشون والصوامع قبل الموسم الجديد عبر لجان الاستلام مع توفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية التوريد.

7. تم تشكيل لجان معتمدة من مديرية التموين برئاسة عضو من مديرية التموين، وبالإشتراك مع الجهات المعنية.

8. تشمل اللجان عضو هيئة سلامة الغذاء وعضو مديرية الزراعة وأمين الشونة ووزان معتمد.

9. من المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح المحلي بالمحافظة هذا العام إلى 100 % من المستهدف.

10. تصل أسعار توريد الأقماح المحلية طبقاً لنظافة القمح المورد بنحو 2000 جنيه للأردب نظافة 23.5 قيراط.

11. يتم التوريد بسعر 1950 جنية للنظافة 23 قيراط.

12. يتم التوريد بسعر 1900 جنية للنظافة 22.5 قيراط.

13. يكون استلام قيمة التوريد فى أقل من 48 ساعة من استلام القمح من المزارعين.