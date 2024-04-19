اليوم السابع
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قادة الاتحاد الأوروبى يتعهدون بتشديد العقوبات على إيران

الجمعة، 19 أبريل 2024 11:26 ص
قادة الاتحاد الأوروبى يتعهدون بتشديد العقوبات على إيران الهجوم الايرانى
فاطمة شوقى

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تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بعد القمة التي عقدت الأربعاء الماضى بتشديد العقوبات على إيران مع تزايد المخاوف من أن هجوم طهران غير المسبوق على إسرائيل قد يؤجج حرباً أوسع في الشرق الأوسط، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وفرض الاتحاد الأوروبي في السابق فعلا عقوبات على إيران، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الإجراءات الجديدة يجب أن تستهدف أولئك الذين يساعدون في إنتاج الصواريخ والطائرات دون طيار التي استخدمت في هجوم نهاية الأسبوع.

وحذر الزعماء من أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ المزيد من الإجراءات التقييدية ضد إيران، لا سيما فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار والصواريخ.

ودعا البيان الذى أطلقته قمة القادة الأوروبية ، إيران ووكلائها إلى وقف جميع الهجمات، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي عمل قد يزيد التوترات في المنطقة.

 







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