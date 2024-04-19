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قائد بالجيش الإيرانى: صوت الانفجار ناجم عن تصدى الدفاعات الجوية لجسم مشبوه

الجمعة، 19 أبريل 2024 09:39 ص
قائد بالجيش الإيرانى: صوت الانفجار ناجم عن تصدى الدفاعات الجوية لجسم مشبوه هجوم إيران على إسرائيل
وكالات الأنباء

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صرح قائد رفيع المستوى فى الجيش الايرانى العميد ميهن دوست، بإن صوت الانفجار فى أصفهان ناجم عن تصدى الدفاعات الجوية لجسم مشبوه، ولم تسجل أى خسائر وأضرار، حسبما نقلت وكالة إرنا الإيرانية.

وعقب سماع صوت قوي شرق أصفهان، صرح العميد ميهن دوست بأن الصوت القوى الذى سمع شرق محافظة اصفهان ناجم عن تصدى الدفاعات الجوية فى المحافظة  لهدف مشكوك ولم تسجل أى أضرار أو خسائر.

وعند حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم، تم تفعيل الدفاعات الجوية لقاعدة شكاري 8، الجوية في الجيش الإيراني بأصفهان لاعتراض جسم مشبوه وقد سمع صوت قوي من الجهة الشمالية الشرقية لأصفهان.

 







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