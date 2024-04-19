طلاب الفرقة الرابعة بقسم تربية فنية جامعة القناة يُزينون الكلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

استطاع طلاب كلية الفرقة الرابعة بكلية التربية قسم التربية الفنية جامعة قناة السويس بلمسات فنية، وموهبة مدعمة بالدراسة،تحويل جداريات مبني الكلية إلى لوحات فنية؛ عرفاناً بالجميل للجامعة والكلية، وفي محاولة لترك بصمة لما تعلموه.

وأشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بفكرة طلاب قسم التربية الفنية، لتزيين جداريات الكلية، مشيراً إلى أن تلك التجربة تحمل أهداف تجميلية وتثقيفية لنشر الوعي الجمالي بين طلاب الجامعة.

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن الأعمال الفنية التي قدمها الطلاب بالجداريات مستوحاة من الفن المصري القديم، وتم الإعداد لها خلال فصل دراسي كامل.

فيما أشار الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية إلى أن فكرة تجميل المبنى التعليمي بالجداريات جاءت بعد دراسة طلاب الفرقة الرابعة لمقرر مادة التصوير الجداري، في محاولة لتطبيق ما تم دراسته على أرض الواقع.

وأضافت الدكتورة نهى العاصي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الطلاب قاموا بعمل أربع جداريات، مستخدمين خامات الموزايك وكسر السيراميك.

فيما حرصت الدكتور نهله صابر تاوضروس رئيس قسم التربية الفنية على تقديم الشكر والتقدير للقائمين على الفكرة، وعلى رأسهم الدكتورة أميرة خيري التي قامت بتدريس مقرر التصوير الجداري، والمدرسين المساعدين الدكتورة هبة السيد السعيد والدكتورة أمل عبد الفتاح للطلاب على جهدهم ووقتهم، وحرصهم على إظهار كليتهم بمظهر جمالي يليق بطلاب الكلية وقسم التربية الفنية.



طلاب تربية فنية جامعة القناة يُزينون جداريات كليتهم (1)



طلاب تربية فنية جامعة القناة يُزينون جداريات كليتهم (2)



طلاب تربية فنية جامعة القناة يُزينون جداريات كليتهم (3)



طلاب تربية فنية جامعة القناة يُزينون جداريات كليتهم (4)



طلاب تربية فنية جامعة القناة يُزينون جداريات كليتهم (5)