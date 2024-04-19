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طقس غد.. ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الجمعة، 19 أبريل 2024 05:22 م
طقس غد.. ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 32 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا شبورة صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21.

 

 







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