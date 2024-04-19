ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عاطلَين بالإسكندرية.. بقيمة مالية بلغت 3 مليون جنيه.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر " الحشيش" وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (42,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات).وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه تقريباً).