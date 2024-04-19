اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه في الإسكندرية

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:07 م
ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه في الإسكندرية حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عاطلَين بالإسكندرية.. بقيمة مالية بلغت 3 مليون جنيه.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر " الحشيش" وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (42,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات).وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه تقريباً).

 

 







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