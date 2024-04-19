ضبط المتهم بسرقة صيدلية في القليوبية

محمود عبد الراضى

كشفت الداخلية ملابسات تداول تعليق مدعوم بصورة على أحد الحسابات عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات بالقليوبية.

وبالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة).