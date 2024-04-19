اليوم السابع
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الجمعة، 19 أبريل 2024 02:13 م
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ضبط المتهم بسرقة صيدلية في القليوبية

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:06 م
ضبط المتهم بسرقة صيدلية في القليوبية حملة أمنية - أرشيفية
محمود عبد الراضى

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كشفت الداخلية ملابسات تداول تعليق مدعوم بصورة على أحد الحسابات عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات بالقليوبية.

وبالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة).

 

 

 

 







صيدلية

سرقة صيدلية

سرقة




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