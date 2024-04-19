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صحة سوهاج: تسلم 580 طبيبا بشريا بوحدات طب الأسرة وتشغيل عيادات مسائية

الجمعة، 19 أبريل 2024 02:41 م
صحة سوهاج: تسلم 580 طبيبا بشريا بوحدات طب الأسرة وتشغيل عيادات مسائية طبيبة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، أنه تم تسليم 580 طبيب حتى الآن، وجار التسليم لباقى الأطباء الجدد والبالغ عددهم 680 طبيبا بشريا تم إلحاق الأطباء الجدد بوحدات طب الأسرة بجميع مراكز المحافظة، لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين بوحدات الرعاية الأولية ودعمها بالأطباء، صرح بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأشار وكيل صحة سوهاج أنه تقرر عمل عيادات مسائية بعدد كبير من الوحدات موضحاً أن تلك العيادات تعمل من الثانية عصراً وحتى الثامنة مساءً وتقدم خدمات الكشف والعلاج لتخدم المواطنين وتسهل حصولهم على الخدمة الطبية فى أى وقت كما شدد على تذليل كافة العقبات أمام الأطباء وتوفير إقامة مناسبة وسبل معيشة جيدة للأطباء المغتربين، وحثهم على بذل الجهد لخدمة أهالينا من المرضى متمنياً لهم التوفيق وتقديم خدمة طبية أفضل بالوحدات المختلفة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية، إلى أن الأطباء الجدد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وتم تدريبهم على أعلى مستوى.







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