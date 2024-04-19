شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوة عن القيم والأخلاق فى المجتمع بمركز الأقالتة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم مركز شباب الأقالتة غرب محافظة الأقصر، فعاليات ندوة عن "القيم والتقاليد والاخلاق في المجتمع " حاضر فيها الدكتور علا علي من جامعة الأقصر، حيث تواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، عقد سلسلة من الندوات التوعوية والمهارية بمشاركة سيدات وفتيات أندية الفتاة بمراكز الشباب، تحت شعار"كوني .. قدوة".

وتناولت الدكتور علا علي من جامعة الأقصر، خلال الندوة مناقشة تعريف المعنى اللغوي لكلمة عادات - مظاهر اندثار بعض القيم الإيجابية داخل المجتمع - الآثار السلبية الناتجة لتخلي المجتمعات عن القيم - اهمية التمسك بالقيم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تأتي هذه الندوات حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على دعم المرأة والفتاة بكل المهارات الحياتية والمهارية التي تمكنها من حياة أفضل، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة وفريق عمل مركز شباب الأقالتة.

وفى نفس السياق، نظم مركز شباب الزمامي بمحافظة الأقصر، فعاليات ندوة عن "أهمية دور المرأة في الأسرة والمجتمع" حاضر فيها الدكتور ليله يوسف حميد وكيل كلية الألسن بجامعة الأقصر، حيث تناولت مناقشة تكريم الديانات السماوية للمرأة ودورها في تنشئة الأجيال القادمة ودورها الخيري في المجتمع الذي تعيش فيه، المناصب التي أصبحت تتولاها المرأة في عصرنا الحالي وكيف تدعم الدولة وجودها في مختلف المجالات.



حضور ندوة عن القيم والتقاليد والأخلاق فى المجتمع بمركز شباب الأقالتة



شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوة عن القيم والتقاليد والأخلاق