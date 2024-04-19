اليوم السابع
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شاهد أحدث صور محطة مترو بولاق الدكرور ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث

الجمعة، 19 أبريل 2024 07:00 ص
شاهد أحدث صور محطة مترو بولاق الدكرور ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث محطة مترو بولاق الدكرور
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أحدث صور من داخل محطة مترو بولاق الدكرور ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C»  والذى يمتد بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق سطحية، ومحطة جامعة القاهرة علوية.

وتخدم محطة مترو بولاق الدكرور شارع ترعة الزمر وشارع ترعة زنين وشارع الشريف وشارع همفرس وشارع الجمعية وشارع ناهيا ومكتب صحة بولاق الدكرور وشارع السودان وشارع مصدق ونادي الدقي الاجتماعي وموقف أتوبيسات بولاق الدكرور واللجنة الطبية العامة بالدقي.

وتتكون المحطة من طابقين، طابق الرصيف و طابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على اثنين سلم متحرك واثنين سلم ثابت، كما تحتوى المحطة على 24 بوابة تذاكر.

وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لتشغيل 5 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهـرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

ارصفة المحطة (2)
ارصفة المحطة 

 

ارصفة المحطة (3)
ارصفة المحطة 

 

ارصفة المحطة (4)
ارصفة المحطة 

 

الشوارع القريبة
الشوارع القريبة
 
سلم مشاه
سلم مشاه

 

محطة مترو بولاق الدكرور (2)
محطة مترو بولاق الدكرور 






محطة مترو بولاق الدكرور

المترو

مترو بولاق الدكرور

المترو الجديد

مترو الانفاق



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