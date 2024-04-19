رفع 570 طن قمامة و300 طن أتربة وناتج تقليم أشجار فى حملة نظافة بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية، بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 570 طن قمامة و300 طن أتربة وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

ومن جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيه، أنه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز واكرم السقا ومحمد فارس بجهاز النظافه حيث تم غسيل ارصفه شوارع الجيش وقناه السويس وترميم الجزر الوسطي بشوارع فخر الدين خالد و صيانة كراسي استراحات ميدان ام كلثوم و درج السلم للجزر بشارع سعد زغلول وكورنيش ممشي أهل الدقهلية.

وأضاف: كما تم رفع كفاءه النظافه العامه بالجزر المفتوحه بشوارع الجيش وحديقه شجره الدر بانوراما و تشجير ميدان شارع احمد ماهر و ٦ اكتوبر وشارع المشايه، والجمهورية وعبد السلام عارف، و احمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه وشارع كلية اداب وشارع العبور و ميدان الطميهي و الشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه ومشعل و النخله وشوارع الثانويه والمدير و البداله و الدراسات و عبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشوارع فخر الدين خالد و سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص و عزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه و أسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه و محمود شاهين و شارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم.

وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.