رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بكفر الشيخ بتكلفة 107.2 مليون جنيه (تفاصيل)

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار الجهود لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، بتكلفة مالية 107.2 مليون جنيه، من الأول من يوليو 2023 حتى نهاية مارس 2024م، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن، وقد تم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية.

جاء ذلك بالتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وأشار المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن قطاع الكهرباء يعتمد على إمكانياته الفنية والبشرية بدراسة وتنفيذ المشروعات بالمدن والقرى، والتي شملت زراعة 2490 عمود جهد منخفض بقرى محافظة كفر الشيخ، وتوصيل 71 كيلو موصلات، و298 عمود جهد متوسط، و158 طن موصلات جهد منخفض، وتوصيل 9.2 كيلو كابلات جهد متوسط، ورفع 102 محول جهد متوسط، بتكلفة 66 مليون جنيه.

وأضافت الدكتورة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، أما عن توسعات الشبكة، تم زراعة 17 عمود، و6 كيلو موصلات، و18 كيلو كابلات جهد متوسط، ورفع قدرات 4 محولات، بتكلفة 41.2مليون جنيه.