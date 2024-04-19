رفع كافة القضبان من مسار قطار أبو قير تمهيدا لمحطات المترو الجديدة.. فيديو

الإسكندرية - جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، حول مشروع متر أبو قير، حيث تم رفع كافة القضبان الحديدية بطول مسار القطار تمهيدا للبدء فى الأعمدة الخرسانية للمتر بالمحطات العلوية.

وكشفت محافظة الإسكندرية، عن بعض النماذج التصميمة الخاصة بالمسار العلوي لمشروع مترو الإسكندرية، وشكل المحطات العلوية مع تفاصيل المشروع، حيث يتضمن المشروع 20 محطة علوية وسطحية.

وتبدأ المحطات السطحية من محطة مصر وحتى سيدى جابر بطول 6.5 متر، وباقى المحطات علوية حتى محطة أبو قير.

وتضمن المشروع إضافة 5 محطات جديدة على مسار المترو، وهى ميامى، محمد نجيب، سبورتنج، كفر عبده، باب شرق، فيما تم إلغاء محطة الرمل الميرى.

ويهدف المشروع الى زيادة سرعة القطار من 25 كم/ الساعة إلى 100 كم/ الساعة، لتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة الى 25 دقيقة ، وتقليل زمن التقاطر من 15 دقيقة الى 2.5 دقيقة.



ويعمل المشروع على زيادة الطاقة الإستيعابية للركاب من 2850 راكب / الساعة الى 40 ألف / راكب فى الساعة.