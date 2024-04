رئيس فنزويلا يوجه رسالة باللغة الإنجليزية لبايدن ونطقه آثار سخرية الحاضرين

بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على فنزويلا، أرسل الرئيس نيكولاس مادورو رسالة باللغة الإنجليزية إلى نظيره جو بايدن، ولكن طريقة نطقه للغة الإنجليزية أثارت سخرية الحاضرين.

وقال مادورو : لن أغلق باب الحوار مع أحد أبداً، و أقول للمفاوضين أن يبلغوا الرئيس بايدن الرسالة التالية: إذا انت تريد ..انا اريد ، وإذا انت لا تريد انا لا أريد ، الأمر الذي أثار الضحك بين الحاضرين أثناء البيان، بسبب الطريقة المربكة التي عبّر بها عن العبارة.

وفي منتصف مقابلة في برنامج مع مادورو ConMaduro+، أشار الرئيس إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، منذ 18 أبريل الجاري تنتهي صلاحية ترخيص العقوبات في صناعة النفط والغاز.

وفي منتصف البرنامج، حاول مادورو إرسال رسالة باللغة الإنجليزية إلى بايدن، لكن نطق الرئيس لهذه العبارة باللغة الإنجليزية أثار ضحك الجمهور.

وقدم مادورو نفسه نسخة ، كاراكان، حيث سمح الترخيص 44 بالعمليات المتعلقة بصناعة النفط والغاز بين الشركات الأمريكية وفنزويلا، لكن وفقًا لحكومة الولايات المتحدة، لا يمكن ضمان إجراء انتخابات حرة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، لذلك سمح الاتحاد الأمريكي بانتهاء صلاحية هذا الترخيص.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة سحب ترخيص التعامل مع قطاع الطاقة الفنزويلى، وذلك فى ضوء عدم وفاء الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وممثليه بشكل كامل بالالتزامات التى تم التعهد بها بموجب خريطة الطريق الانتخابية فى بربادوس.

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة قررت بعد مراجعة متأنية للوضع الحالي في فنزويلا، أن مادورو وممثليه لم يفوا بشكل كامل بالالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية خارطة الطريق الانتخابية، التي وقعها ممثلو مادورو والمعارضة ببربادوس في أكتوبر 2023.

وأضافت لذلك، تنتهي صلاحية الترخيص العام رقم 44، الذي يسمح بالمعاملات المتعلقة بعمليات قطاع النفط أو الغاز في فنزويلا، في الساعة 12:01 صباحًا يوم 18 أبريل.



وأكدت أنه على الرغم من الوفاء ببعض الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب خريطة الطريق الانتخابية في بربادوس، فإننا نشعر بالقلق من أن مادورو وممثليه منعوا المعارضة الديمقراطية من تسجيل المرشح الذي اختاروه، وقاموا بمضايقة وترهيب المعارضين السياسيين واحتجاز العديد من الجهات السياسية الفاعلة وأعضاء المجتمع المدني بشكل غير عادل.



ودعت الخارجية الأمريكية في بيانها مرة أخرى مادورو إلى السماح لجميع المرشحين والأحزاب بالمشاركة في العملية الانتخابية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين دون قيود أو تأخير.



وأكدت الولايات المتحدة مواصلة دعم تطلعات الفنزويليين إلى فنزويلا أكثر ديمقراطية واستقرارًا وازدهارًا، قائلة: "نحن وشركاؤنا في المجتمع الدولي نحث مادورو على الوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب خريطة الطريق الانتخابية التي وضعها الموقعون على اتفاق بربادوس.



وهددت واشنطن مراراً في الأشهر الأخيرة بإعادة فرض إجراءات عقابية على قطاع النفط والغاز الحيوي في فنزويلا، ما لم يفِ مادورو بوعوده، بما في ذلك السماح للمعارضة بترشيح مرشح من اختيارها ضده في انتخابات 28 يوليو.



وكان الترخيص الصادر في أكتوبر الماضي يسمح بالتعامل مع قطاع النفط والغاز الفنزويلي حتى 18 أبريل الجاري، على الرغم من فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا.

Jajajajajajajajaja mejor dicho, como quiera quiero….



Maduro a Joe Biden: "If you want, I want. If you don't want, I don't want".

pic.twitter.com/5WDAyZzfrn