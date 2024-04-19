رئيس جهاز التنظيم والإدارة: مستمرين في الإصلاح الإداري لتحقيق رؤية مصر 2030

كتبت ريهام الباشا

وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تجديد الثقة فيه رئيسا للجهاز، مجددا التأكيد على مواصلة جهود الإصلاح الإداري بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشاد رئيس الجهاز، بدعم القيادة السياسية الدائم لكافة قضايا الإصلاح الإداري والنهوض بالجهاز الإداري للدولة، ووضع هذا الملف على رأس الأولويات في مسيرة التنمية المستدامة.

يشار إلى أن الدكتور صالح الشيخ شغل سابقا عدة مناصب عامة منها نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومستشار وزير التنمية المحلية، كما عمل استشاريا لدى العديد من المنظمات الدولية.

ويشغل حاليا على الصعيد الإقليمي والدولي، منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالانتخاب ممثلا عن جمهورية مصر العربية، ونائب رئيس الجمعية الأفريقية للإدارة العامة بالانتخاب أيضا.

ويرأس كذلك على المستوى المحلي مجلس الخدمة المدنية ، ومجلس إدارة مجلة التنمية الإدارية، فضلا عن كونه نائبا لرئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، وعضو الهيئة الاستشارية لدورية الأمن القومى والاستراتيجية التي تصدر عن الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، وعضو هيئة تحرير الدورية الافريقية للادارة العامة AJPAM وهي دورية دولية محكمة في مجال الادارة العامة.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الدكتور صالح الشيخ هو أستاذ الإدارة العامة والمحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشغل سابقا عدة مناصب أكاديمية منها مدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بذات الكلية، ورئيس قسم الإدارة العامة وقائم بأعمال وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل وله العديد من الدراسات المنشورة في مجال الادارة العامة والمحلية.