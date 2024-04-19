اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس التشيك يدعو النواب الأمريكى للموافقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا

الجمعة، 19 أبريل 2024 10:35 ص
رئيس التشيك يدعو النواب الأمريكى للموافقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا الرئيس التشيكى بيتر بيفل
براغ (أ ش أ)

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دعا الرئيس التشيكى بيتر بيفل مجلس النواب الأمريكى إلى الموافقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا.

وأكد بيفل في تصريحات نقلها راديو براغ الدولى في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، على أهمية المساعدات الأمريكية، قائلا إنه فى الوقت الذى تحاول فيه أوروبا زيادة حصتها من المساعدات إلى كييف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تقدم 50 في المائة على الأقل من المساعدات.

وقال بيفل إن أوكرانيا مهمة بالنسبة لأوروبا كما هي بالنسبة للولايات المتحدة والعالم الديمقراطى بأسره، إن الأمر لا يتعلق فقط بالدفاع عن دولة ذات سيادة وأراضيها، بل يتعلق بالمبادئ والقيم التي نتقاسمها والتي يجب أن نحميها".

وأشار الراديو إلى أنه من المتوقع أن يقوم مجلس النواب الأمريكى بالتصويت على حزمة المساعدات غدا السبت.

 







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