تعرف على مدرسة فاطمة الزهراء الرسمية لغات بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

التعليم هو حجر الزاوية فى أى دولة وإذا صلح التعليم صلح كل شيء والمنظومة التعليمية بمحافظة سوهاج شهدت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، اهتماما غير مسبوق، انعكس عليها بصورة كبيرة.

هذا الأمر جاء إيمانا من القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان، حيث تم إطلاق بنك المعرفة، نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر باعتبارها خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن.

وفى محافظة سوهاج شهد قطاع التعليم تطوير كبير للتعليم من خلال بناء المدارس واليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن مدرسة فاطمة الزهراء " الرسمية لغات للتعليم الأساسي بقرية " الشعارنة " تعرف عليها من خلال المعلومات التالية: -

1 – أسم المدرسة مدرسة فاطمة الزهراء " الرسمية لغات للتعليم الأساسي.

2 – مكان المدرسة قرية " الشعارنة "بمركز سوهاج.

3 – التكلفه الإجمالية بلغت 15 مليون جنيه.

4 - تتكون من 5 طوابق متتالية.

5 – مساحة المدرسة 3000 متر مربع.

6 - يشغل مبنى المدرسة مساحة 2300 متر مربع.

7 - المدرسة بها 22 فصل دراسي، منها " 4 فصول رياض اطفال، و 12 فصل ابتدائي، و6 فصول إعدادي"، وفناء وملعب نجيل صناعي .

8 – المدرسة إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة لخدمة الطلاب.

9 - المدرسة تقلل كثافة الفصول، وتوفير الأجواء التعليمية المناسبة لتحقيق التفوق والنجاح.



مدرسة فاطمة الزهراء الرسمية لغات (19)



مدرسة فاطمة الزهراء الرسمية لغات (20)



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مدرسة فاطمة الزهراء الرسمية لغات (33)



مدرسة فاطمة الزهراء الرسمية لغات (34)



مدرسة فاطمة الزهراء الرسمية لغات (35)