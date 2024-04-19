تعرف على آخر موعد للتقدم لحجز 180 قطعة أراضى بمقدم 25 ألف جنيه بمدينة طيبة

الأقصر – أحمد مرعى

يستقبل جهاز مدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، طلبات المواطنين للتقدم للحصول على أراضى ضمن الطرح الأخير حتى يوم 30 مايو المقبل، حيث تم مؤخراً طرح قطع أراضى متوسطة بمدينة طيبة الجديدة بـ180 قطعة بمتوسط مساحة تتراوح من 209 م حتى 265 م بمنطقة ( و ) بالحى السابع منطقة 620 فدان.

وفى هذا الصدد، صرح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة، إنه يصل مبلغ مقدم جدية الحجز إلى 25000 جنيه بجانب 500 جنيه مصروفات دراسة لا ترد، ويصل سعر المتر إلى 2180 جنيها بخلاف نسب التميز، ويتراوح ثمن قطع الأراضى المطروحة من 465 ألف حتى 634 ألف، ويتم الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وتصل عدد الأدوار إلى ( أرضى + 3 متكرر)، ويبدأ الحجز من خلال الموقع الإلكترونى فى الفترة من 1 أبريل الجارى وحتى 30 مايو المقبل.

وتشمل خطوات الحجز لتلك القطع بجهاز مدينة طيبة، الدخول على الموقع الإلكتروني والاطلاع على كراسة الشروط لمعرفة كافة التفاصيل، ويقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد واستيفاء جميع البيانات، والدخول على الحساب الجديد واستكمال بيانات التسجيل وإدخال بيانات الأبناء القُصر إن وجد وحفظ بيانات الأبناء.

وبعدها يقوم المتقدم للحجز باختيار المدينة واستعراض المواقع المتاحة واختيار الموقع والضغط على كلمة تفاصيل، حيث تظهر قائمة بكل قطع الأراضي المتاحة، كما يقوم المتقدم باختيار قطعة الأرض المراد حجزها والضغط على طلب حجز مبدئى، ثم تظهر شاشة بها بيانات القطعة لتدوين باقى البيانات واختيار وتدوين نسبة السداد وإدخال بيانات السداد، وطباعة إستمارة الحجز المدون بها الإقرار والتوقيع عليها، وأخر موعد لسداد جدية الحجز يوم 30 مايو المقبل الساعة الثانية ظهراً، ويتم إرفاق استمارة الحجز بعد التوقيع والمستندات المطلوبة (صورة بطاقة الرقم القومي ( الزوج / الزوجة ) + صور شهادات ميلاد الاولاد القصر إن وجد ) ثم الضغط على تقديم طلب الحجز جديد والضغط على تأكيد الطلب، وتظهر رسالة تم حفظ طلب الحجز المبدئى ولن يتم الحجز النهائى لقطعة الأرض إلا بعد تحويل مبلغ ( جدية الحجز + مصاريف الدراسة ).