تطوير منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادى بسوهاج بـ49 مليون جنيه استجابة للمواطنين

كتب على عبد الرحمن – محمود مقبول

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد أحد أبرز مشروعات الحكومة المصرية التى أحدثت طفرة تنموية فى صعيد مصر خلال الست سنوات السابقة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الإنجازات التى حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظتى قنا وسوهاج جاءت ملبية لحرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على خلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية، وتحسين مستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة فى المناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه منذ 2018 تم ضخ استثمارات تتجاوز 22 مليار جنيه بهدف تحسين البنية الأساسية والخدمات وتطوير الإدارة المحلية سواء خدمات ومرافق الإدارة المحلية مثل (الطرق المحلية – تحسين البيئة – التطوير الحضرى وغيرها) أو خدمات خارج استثمارات الإدارة المحلية مثل (مياه الشرب – الصرف الصحى – دعم الخدمات الصحية) مشيراً إلى أن عملية تخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر صحبها تفعيل سياسات تستهدف رفع كفاءة الأداء المحلى ليس فقط لتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة ولكن أيضاً تهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن تطوير منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادى بحى غرب بمحافظة سوهاج يعد أحد أبرز المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال العام الجارى بتكلفة تتجاوز 49 مليون جنيه، وذلك ضمن استثمارات البرنامج فى قطاعات عدة (مياه شرب – صرف صحي- طرق- تنمية اقتصادية – تطوير حضرى...) والتى تجاوز إجماليها 10.8 مليار جنيه بمحافظة سوهاج.

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا المشروع كان ضمن الاحتياجات والأولويات التنموية للمواطنين التى تم مناقشتها خلال جلسات التشاور المجتمعى التى يتم عقدها بصورة دورية مع أهالى حى غرب حفاظاً على حياة المواطنين وخاصة الاطفال من جهة، وخلق بيئة حضارية وفرص اقتصادية ذات جدوى لأهالى حى غرب من جهة أخرى.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن مشروع تطوير منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادى يعد مثالاً جيداً للتغيير الذى أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى سياسات الإدارة المحلية من خلال التحول إلى التخطيط البرامجى والتشاركى لضمان توجيه استثمارات الإدارة المحلية وفق أهداف واضحة وبما يتلاءم مع احتياجات المواطنين.. مضيفاً: أن منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادى أصبحت منطقة تطوير حضرى شاملة ذات عائد اقتصادى ومكنت الإدارة المحلية من القضاء على ظاهرة العشوائيات بالحى من خلال نقل الباعة الجائلين إلى محلات تجارية وتوفير مجمع مواقف والذى من شأنه القضاء على المواقف العشوائية وتوفير الخدمات التنقل الأساسية من أجل الوصول إلى مستوى وأداء معيشى أفضل لقاطنى الحى.

كما أشار مدير برنامج التنمية المحلية، إلى أن أعمال التطوير اشتملت على تغطية مفيض ترعة نجع حمادى بتكلفة اجمالية 30 مليون جنيه داخل الحيز العمرانى، مما ساهم فى توفير مساحة 49 ألف متر مسطح، والتى تم استغلالها على النحو الأمثل من خلال انشاء مجمع المواقف الجديد بنطاق حى غرب، بالإضافة إلى منطقة تجارية، ومتنزه للأهالى وإنشاء 14 محل تجارى بمساحة 9 متر مربع للمحل الواحد، بتكلفة 15 مليون جنيه، كما شمل تطوير المنطقة خارج الحيز العمرانى تدبيش مصرف سوهاج العمومى بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.