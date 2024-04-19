اليوم السابع
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"بيطرى الأقصر" تشكل لجان بالقرى لفحص وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. صور

الجمعة، 19 أبريل 2024 04:00 ص
"بيطرى الأقصر" تشكل لجان بالقرى لفحص وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. صور جانب من الحملات
الأقصر – أحمد مرعى

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تواصل مديرية الطب البيطري بالأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءً من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويقول الدكتور طارق لطفى مدير بيطرى الأقصر، إنه استمرارا للحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة الأقصر، وبمشاركة الدكتورة تيسير بدوي من إدارة الوقاية بالمديرية، تشكلت اللجان الطبية البيطرية التالية: (لجنة التحصين التابعة لوحدة الشغب البيطرية برئاسة الدكتور محمود السيد - لجنة التحصين التابعة لوحدة بندر اسنا البيطرية برئاسة الدكتور دندراوي منصور - لجنة التحصين التابعة لوحدة النمسا البيطرية برئاسة الدكتورة بسمة نادر - لجنة التحصين التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية برئاسة الدكتورة تيسير بدوي والدكتورة الشيماء حفني أطباء إدارة الوقاية بالمديرية ومصطفي الجهلان)، كما تشكلت لجان أخرى بإدارة الزينية والبياضية وأرمنت والقرنة والطود البيطرية.

وتواصل مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها الحملة القومية الأولى 2024 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطري بالأقصر كافة المربين وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة لتحصينها، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.

أعمال فحص وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع
أعمال فحص وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالأقصر

 

بيطرى الأقصر تشكل لجان بالقرى لفحص وتحصين الماشية
بيطرى الأقصر تشكل لجان بالقرى لفحص وتحصين الماشية

 

 

فحص وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع
فحص وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

 

لجان بالقرى لفحص وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع
لجان بالقرى لفحص وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

 







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