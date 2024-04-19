اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2024 12:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بيرو تعلن حالة الطوارئ بسبب انتشار العنف وتزايد الأعمال الإجرامية

الجمعة، 19 أبريل 2024 12:00 م
بيرو تعلن حالة الطوارئ بسبب انتشار العنف وتزايد الأعمال الإجرامية بيرو
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس وزراء بيرو حالة الطوارئ لمدة 20 يومًا في مقاطعة أريكويبا جنوبي البلاد، بسبب تزايد الأعمال الإجرامية وانعدام أمن المواطنين، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه كما سبق أن تم تنفيذها في مناطق أخرى من البلاد.


وتتولى الشرطة الوطنية بدعم من الجيش، السيطرة على النظام الداخلي للإقليم، مما سيسمح لها بتقييد أو تعليق الحقوق الدستورية مثل حرية التنقل، وحرية التجمع، والحرية الشخصية والأمن.


وجاء هذا الإجراء، الذي لا يشمل حظر التجول، بعد طلب العديد من رؤساء البلديات بسبب زيادة الجرائم مثل الاعتداءات والسطو المسلح والابتزاز وغيرها من الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالقتلة، حسبما ذكرت صحيفة ، دياريو كوريو ،  البيروفية.


وقبل أيام، أعلن رئيس مجلس وزراء البيرو، جوستافو أديانزين، تمديد حالة الطوارئ في مقاطعات تروخيو وبوتومايو وماريسكال كاستيا وباتاز شمال البلاد، والتي صدر مرسومها في عام 2019، منتصف شهر فبراير بسبب تزايد الجريمة والتي امتدت إلى المحافظات الأخرى.


تم إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس وزراء بيرو آنذاك، ألبرتو أوتارولا، في تروخيو وباتاز، حيث بدأ الجيش والشرطة في السيطرة على النظام الداخلي بالاشتراك مع السلطات الإقليمية والمحلية بسبب صعود أعمال العنف غير القانونية، مثل التعدين مرتبط بالعصابات المنظمة.
 







بيرو

العنف

الطوارئ

حالة الطوارئ

اخبار العالم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة