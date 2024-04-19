اليوم السابع
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الجمعة، 19 أبريل 2024 02:02 م
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بوريل: يجب العمل على وقف الحرب فى غزة وتجنب امتدادها إلى باقى أرجاء المنطقة

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:15 م
بوريل: يجب العمل على وقف الحرب فى غزة وتجنب امتدادها إلى باقى أرجاء المنطقة بوريل
رامى محيى الدين

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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يجب العمل على وقف الحرب في قطاع غزة وتجنب امتدادها إلى باقي أرجاء المنطقة، مؤكدا أنه على جميع الأطراف الفاعلة التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.







مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل

قطاع غزة




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