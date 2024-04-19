بوريل: يجب العمل على وقف الحرب فى غزة وتجنب امتدادها إلى باقى أرجاء المنطقة

رامى محيى الدين

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يجب العمل على وقف الحرب في قطاع غزة وتجنب امتدادها إلى باقي أرجاء المنطقة، مؤكدا أنه على جميع الأطراف الفاعلة التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.