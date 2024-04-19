اليوم السابع
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انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات على طريق بنى سويف الزعفرانة

الجمعة، 19 أبريل 2024 10:21 ص
انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات على طريق بنى سويف الزعفرانة سباق الدراجات
بنى سويف - هانى فتحى

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انطلقت صباح اليوم بطولة الجمهورية للدراجات للناشئين تحت 16 و18 عاما، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للدراجات، بإشراف الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد، والتى تستضيفها منطقة بنى سويف للدراجات برئاسة الدكتور ريهام أبو الدهب رئيس منطقة دراجات بني سويف.

 

انطلقت البطولة بحضور هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة،  والدكتورة ريهام أبو الدهب رئيس منطقة دراجات بني سويف وأعضاء مجلس إدارة المنطقة أحمد شوقى سكرتير المنطقة وأحمد عبدالناصر، أمين الصندوق والدكتور محمد عبدالمنعم وهانى فتحى وإيمان عبدالحميد أعضاء مجلس الإدارة وغادة شحاته المدير التنفيذي.


يشارك فى البطولة 89 لاعبا منهم 52 لاعبا فى منافسات تحت 18 سنة، و37 لاعبا فى منافسات تحت 16 سنة ممثلين عن 12 فريقا من مختلف مناطق الدراجات بالمحافظات.







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