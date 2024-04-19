اليوم السابع: خفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 و 35%

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: خفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 و%35

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