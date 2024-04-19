اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الولايات المتحدة تفرض قيودا على تنقل وزير الخارجية الإيرانى فى نيويورك

الجمعة، 19 أبريل 2024 05:00 ص
الولايات المتحدة تفرض قيودا على تنقل وزير الخارجية الإيرانى فى نيويورك وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبداللهيان
وكالات

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أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض قيود على تنقل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في نيويورك أثناء مشاركته في فعاليات للأمم المتحدة.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن "الولايات المتحدة فرضت قيودا إضافية على السفر لوفد وزير الخارجية الإيراني".

وأوضح أن تنقل الوزير وأفراد الوفد المرافق له سيكون محدودا ضمن المناطق المحيطة بمقر الأمم المتحدة ومقر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة ومقر إقامة المندوب الدائم.

وليست هذه المرة الأولى حيث تفرض الولايات المتحدة قيودا على تنقلات مسؤولين إيرانيين على أراضيها.

وكانت واشنطن قد فرضت قيودا على تنقل وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف أثناء مشاركته في فعاليات الأمم المتحدة أيضا.







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