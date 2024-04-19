المركزية للمنشآت الفندقية: فنادق القاهرة بالمرحلة الثالثة من تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء

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أكد قال رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في وزارة السياحة والآثار محمد عامر، أن قرار إلزام المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر بالحصول على شهادة تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة البيئة، سيتم تعميمه على باقي المحافظات.

وأوضح محمد عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المرحلة الأولى من تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة البيئة كان في شرم الشيخ، ثم جاءت المرحلة الثانية في فنادق محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستكون في محافظة القاهرة وباقي المحافظات تباعا.

وأضاف أن تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة البيئة، يأتي توافقا مع تواجهات الدولة والتوجهات العالمية نحو التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات، فضلا عن أنها تساعد في توفير استهلاك الكهرباء والمياه.

كما أشار إلى أن مدة الـ 6 أشهر التي حددتها الوزارة لإلزام الشركات والمنشآت بتوفيق أوضاعها والحصول على شهادة تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة البيئة، تعد مدة كافية لتطبيق الاشتراطات.

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قد أصدر قراراً وزارياً بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر كمرحلة ثانية، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

وكذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.

يذكر أنه كان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامناً مع استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27.

