اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق يعرب عن أسفه لفشل مجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية بالأمم المتحدة

الجمعة، 19 أبريل 2024 06:23 م
العراق يعرب عن أسفه لفشل مجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية بالأمم المتحدة مجلس الأمن
أ ش أ

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علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم /الجمعة/ على فشل مجلس الأمن الدولى بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.


ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية - عن بيان للوزارة - قوله إنها "تعرب عن بالغ الأسف لفشل مجلس الأمن بتمرير مشروع قرار يوصى بمنح فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة".


وأكدت الخارجية العراقية على أن "لفلسطين حقا تاريخيا فى إقامة دولتها، وحرمانها من هذا الحق يمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني، ما يعرض المنطقة لخطر عدم الاستقرار الدائم، وينذر بعواقب مدمرة، خصوصاً فى ظل استمرار الحرب ضد غزة وفشل الجهود الدولية فى إنهاء الأزمة".







العراق

الأمم المتحدة

مجلس الأمن الدولى

فلسطين

مجلس الأمن




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