الصين تنتقد التشكيك فى أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة

بكين (أ ش أ)

انتقد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ، بشدة الدول التى تشكك فى أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن إقامة دولة هو حق وطنى غير قابل للتصرف للشعب الفلسطينى .

وقال تسونغ ، في تعقيب بلاده بشأن تصويت استخدمت فيه الولايات المتحدة حق النقض فيتو ضد مشروع قرار بشأن قبول العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا اليوم الجمعة، هذا يوم حزين، لأن الفيتو الأمريكي حطم بلا رحمة حلم الشعب الفلسطيني القائم منذ عقود، معربا عن خيبة أمل عميقة، مشيرا إلى التناقض في الحجج التي ساقتها بعض الدول بشأن قدرات فلسطين على الحوكمة.

وأوضح أن الإدعاء بأن دولة فلسطين لا تملك القدرة على الحكم لا يتماشى مع الواقع على الأرض، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على مدى السنوات الـ13 الماضية ، بما في ذلك توسيع المستوطنات في الضفة الغربية .

وأضاف تسونغ، أن مجال بقاء فلسطين كدولة أخذ يتقلص باستمرار، كما أن أساس حل الدولتين أخذ يتآكل باستمرار، منددا بما وصفه بمنطق العصابات الذي يخلط بين الصواب والخطأ .

وانتقد مندوب الصين الحسابات السياسية وراء معارضة العضوية الكاملة لفلسطين، مشيرا إلى أنه إذا كان من الحسابات السياسية معارضة العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، فمن الأفضل أن نقول ذلك بوضوح بدلا من اختلاق الأعذار لمعاودة إلحاق الأذى بالشعب الفلسطيني".

ودعا إلى قبول العضوية الكاملة لفلسطين كوسيلة لمنحها وضعا متساويا مع إسرائيل، الأمر الذي يمكن أن يساعد في تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، مؤكدا التزام الصين بمواصلة جهودها والقيام بدور بناء في تحقيق هذه الرؤية .

