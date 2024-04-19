الصحف العالمية: أمريكا وبريطانيا يعلنان جولة عقوبات جديدة ضد إيران..الأمير هاري يعلن انتقاله رسميا للإقامة في أمريكا وشكوك حول وضعه القانوني..خام برنت يصل إلى 90 دولارا بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران

فاطمة شوقى و نهال أبو السعود

تناولت الصحف العالمية، اليوم، الجمعة، عددا من الموضوعات والقضايا الهامة، أبرزها، فرض الاتحاد الأوروبى وأمريكا وبريطانيا جولة جديدة من العقوبات ضد إيران .

الصحف الامريكية:

أمريكا وبريطانيا يعلنان جولة عقوبات جديدة ضد افراد وكيانات إيرانية

فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جولة جديدة من العقوبات على إيران مع تزايد المخاوف من أن هجوم طهران على إسرائيل قد يشعل حربًا أوسع في المنطقة.

ووفقا لوكالة اسوشيتد برس، تهدف العقوبات إلى محاسبة إيران على هجومها الذي شنته في نهاية الأسبوع وردع المزيد من مثل هذا النشاط. لكن من المرجح أن يكون التأثير العملي محدودًا لأن العديد من الشركات المستهدفة كانت خاضعة بالفعل للعقوبات الأمريكية، ومن غير المرجح أن يكون للأفراد الذين تم تحديدهم لعقوبات جديدة أصول في الولايات القضائية الأمريكية.

واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 16 شخصًا وكيانين في إيران ينتجان محركات تشغل الطائرات بدون طيار المستخدمة في هجوم 13 أبريل على إسرائيل، كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على خمس شركات تعمل في إنتاج الصلب وثلاث شركات تابعة لشركة مجموعة بهمن الإيرانية لصناعة السيارات – المتهمة بتقديم الدعم المادي للجيش الإيراني والجماعات الأخرى الخاضعة للعقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المملكة المتحدة العديد من الفروع العسكرية الإيرانية والأفراد المشاركين في صناعات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إنه وجه وزارة الخزانة بمواصلة فرض عقوبات تزيد من تدهور الصناعات العسكرية الإيرانية وقال: ليكن واضحا لجميع أولئك الذين يمكّنون أو يدعمون هجمات إيران، أننا لن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبتكم

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان إن العقوبات ستحد بشكل أكبر من قدرة إيران على زعزعة استقرار المنطقة.

وتفرض وزارة التجارة الأمريكية ضوابط جديدة لتقييد وصول إيران إلى الإلكترونيات الدقيقة ذات الدرجة التجارية، والتي تنطبق على العناصر المصنعة خارج الولايات المتحدة والتي يتم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنهم يستعدون لعقوبات جديدة ردًا على نشاط إيران في المنطقة ولمنع الهجمات المستقبلية. كما سارع المشرعون في الكابيتول هيل إلى دفع التشريعات التي من شأنها معاقبة ايران وقادتها مالياً.

كما تعهد زعماء الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات على إيران، مستهدفين شحناتها من الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى وكلائها في غزة واليمن ولبنان وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيتم تعزيز نظام العقوبات الحالي للاتحاد الأوروبي وتوسيعه لمعاقبة طهران والمساعدة في منع الهجمات المستقبلية على إسرائيل. وفي الوقت نفسه، قال، إن إسرائيل بحاجة إلى ضبط النفس.





إيران تقلل من هجمات إسرائيل على أصفهان.. ورويترز: إشارة لعدم وجود نية للانتقام

قللت طهران من الانفجارات التي ترددت في مدينة أصفهان فيما وصفته مصادر لوكالة رويترز انه هجوم إسرائيلي، وأشارت الى انها لا تخطط للانتقام وهو رد بدا انه يهدف لتجنب حرب على مستوى المنطقة.

قالت وكالة رويترز ان النطاق المحدود للرد والهجوم الإيراني يشيران الى جهد ناجح الى حد ما من الدبلوماسيين الذين يعملون لتجنب حرب شاملة منذ هجوم ايران على إسرائيل السبت الماضي

ووصفت وسائل إعلام ومسؤولون إيرانيون عددا صغيرا من الانفجارات قالوا إنها ناجمة عن ضرب الدفاعات الجوية الإيرانية ثلاث طائرات مسيرة فوق مدينة أصفهان. وأشاروا إلى الحادث على أنه هجوم من قبل متسللين، وليس من قبل إسرائيل، ما يجنب الحاجة إلى الانتقام.

وقال مسؤول إيراني لرويترز إنه لا توجد خطط للرد على إسرائيل بسبب الحادث، وأضاف: لم يتم التأكد من المصدر الأجنبي للحادث. ولم نتلق أي هجوم خارجي، والنقاش يميل أكثر نحو التسلل منه إلى الهجوم.

على الجانب الاخر، لم تذكر إسرائيل شيئا عن الحادث. وقالت منذ أيام إنها تخطط للانتقام من إيران بسبب ضربات يوم السبت، وهي أول هجوم مباشر على الإطلاق من قبل إيران على إسرائيل منذ عقود من حرب الظل التي يشنها وكلاء والتي تصاعدت خلال ستة أشهر من الحرب في غزة.

وكان الخصمان يتجهان نحو مواجهة مباشرة منذ الغارة الجوية الإسرائيلية المفترضة في الأول من أبريل والتي دمرت مبنى في مجمع السفارة الإيرانية في دمشق وقتلت العديد من الضباط الإيرانيين بما في ذلك جنرال كبير وكان رد إيران، بهجوم مباشر على إسرائيل لكنه لم يتسبب في سقوط قتلى وتسبب في أضرار طفيفة فقط لأن إسرائيل وحلفائها أسقطوا مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار.

ومنذ ذلك الحين، يضغط الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشدة لضمان أن أي رد انتقامي آخر لن يؤدي إلى إثارة دوامة من الأعمال العدائية.

وفي علامة على الضغط داخل الحكومة اليمينية المتشددة في إسرائيل من أجل رد أقوى، غرد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، بكلمة واحدة بعد ضربات يوم الجمعة: ضعيفة!.

ودعت الدول في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة الجانبين إلى تجنب المزيد من التصعيد.

تشمل قذائف هاون .. بايدن يدرس صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بأكثر من مليار دولار

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن تدرس صفقات أسلحة جديدة بقيمة أكثر من مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك ذخيرة الدبابات والمركبات العسكرية وقذائف الهاون، في وقت يتزايد فيه التدقيق في استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في الحرب في غزة.

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال ستكون عمليات نقل الأسلحة المقترحة والتي ستكون بالإضافة إلى تلك الواردة في صفقة المساعدات العسكرية المعروضة حاليًا على الكونجرس من بين أكبر عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل منذ غزوها لغزة ردًا في 7 أكتوبر.

تعد الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري ودبلوماسي لإسرائيل، وأظهر بحث أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن 69% من مشتريات إسرائيل من الأسلحة تأتي من شركات أمريكية

وفي أوائل الشهر الجاري ترددت اخبار ان إدارة بايدن تدرس صفقة أسلحة لإسرائيل هي الأكبر منذ بدء حرب غزة، من طائرات مقاتلة وصواريخ جو-جو ومعدات توجيه، مع تزايد الدعوات الموجهة للولايات المتحدة لوقف الأسلحة إذا لم تفعل إسرائيل المزيد للحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

وفقا لمصادر لمجلة بوليتكو تدرس إدارة بايدن بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-15 لإسرائيل، و30 صاروخ جو-جو متقدم متوسط المدى من طراز AIM-120، وعدد من مجموعات ذخائر الهجوم المباشر المشتركة، التي تحول القنابل الغبية إلى قنابل موجهة بدقة.

تبلغ قيمة مبيعات طائرات F-15 وحدها ما يصل إلى 18 مليار دولار، وتم إخطار اللجان في فبراير وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة لا تعلق على المبيعات المستقبلية المحتملة.

وتأتي أخبار الاتفاقيات المعلقة المحتملة في الوقت الذي يقول فيه منتقدون داخل وخارج الحكومة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن يتحمل مسؤولية الحد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل مع ارتفاع عدد الشهداء في غزة. وحتى أعضاء في حزب بايدن انتقدوا إسرائيل بشدة مؤخرا بسبب عملياتها في القطاع.

الصحف البريطانية:

الأمير هاري يعلن انتقاله رسميا للإقامة في أمريكا.. وشكوك حول وضعه القانوني

أكد الأمير هاري، دوق ساسكس، رسميًا أنه أصبح الآن مقيمًا في الولايات المتحدة ويقال إن هذا الاعتراف يسلط الضوء على تباعد الأمير المتزايد عن بريطانيا، بعد أن انسحب هو وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، من الواجبات الملكية قبل أربع سنوات.

وفقا لصحيفة الجارديان، قدمت شركة السفر التي يسيطر عليها هذا الأسبوع أوراقًا لإبلاغ السلطات البريطانية بأنه انتقل إلى مكان آخر وهو الآن مقيم في الولايات المتحدة.

تم تقديم الأوراق من قبل شركة Travalyst Ltd، وهي شركة مملوكة بنسبة 75% على الأقل لهاري والتي تأسست في عام 2020، واستلمت companies house وهي الوكالة الحكومية التي تشرف على تأسيس الشركات البريطانية وثائق الأمير هاري يوم الاثنين

الأمير هاري هو ابن الملك تشارلز الثالث والخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني. ويفصل التسجيل أيضا هاري عن دوره كأحد مستشاري الدولة للملك تشارلز، وهم أفراد من العائلة المالكة الذين يمكن تفويضهم للقيام بواجبات الملك إذا كان مريضًا أو خارج البلاد.

وبينما يظل هاري رسميًا مستشارًا للدولة، أبلغ التاج البرلمان في عام 2022 أنه عمليًا فقط سيتم استدعاء الأعضاء العاملين في العائلة المالكة لشغل منصب الملك.

وانتقل هاري وزوجته الأمريكية للعيش في فيلا في منطقة مونتيسيتو الغنية بجنوب كاليفورنيا في عام 2020 منذ ذلك الحين، انتقد هاري العائلة المالكة مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك مزاعم العنصرية اللاواعية التي تم تضمينها في مذكراته spare

ويواجه دوق ساسكس أيضًا تدقيقًا بشأن إقامته في الولايات المتحدة حيث شككت مؤسسة التراث، وهي مؤسسة فكرية محافظة، في قرار وزارة الأمن الداخلي بمنح هاري تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بعد اعترافاته بتعاطي المخدرات التي تم تضمينها في مذكراته.

طلبت المؤسسة من القاضي إجبار الوزارة على الإفراج عن ملف الهجرة الخاص بهاري لأن تاريخ تعاطي المخدرات من شأنه أن يحرم مقدم الطلب من الحصول على تأشيرة.

وتأتي أخبار وضع الإقامة المحدث لهاري في الوقت الذي عاد فيه الأمير البريطاني ويليام إلى مهامه العامة يوم الخميس للمرة الأولى منذ أن كشفت زوجته كيت ميدلتون أميرة ويلز عن خضوعها لعلاج كيميائي وقائي من السرطان.

وبدا ويليام في حالة معنوية جيدة عندما كان يتحدث ويساعد الموظفين في زيارة لجمعية خيرية لإعادة توزيع فائض الطعام. وقد سلمه أحد المتطوعين بطاقات يتمني فيها الشفاء العاجل لكيت والملك تشارلز، الذي يخضع أيضًا للعلاج من نوع غير محدد من السرطان.

مسئول بريطاني يحذر: إسرائيل تنوي مواصلة لعبة البوكر عالية المخاطر مع إيران

حثت بريطانيا على وقف التصعيد بعد أن شنت إسرائيل هجوما انتقاميا على إيران، حيث سمع دوي انفجارات بالقرب من قاعدة جوية عسكرية كبيرة وبينما التقى وزير الخارجية ديفيد كاميرون مع نظرائه من مجموعة السبع في إيطاليا لمناقشة تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، اضطرت طهران إلى تفعيل نظام الدفاع الجوي الخاص بها فوق مدينة أصفهان، التي تعد أيضًا موطنًا لمواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، قال أحد وزراء الحكومة إن المملكة المتحدة تقبل الحق المطلق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها لكنه أصر على أن بريطانيا منخرطة بحزم شديد في تقديم المشورة بشأن وقف التصعيد والاعتدال في هذه اللحظة بالذات.

وقال ميل سترايد: نعتقد أن وقف التصعيد أمر أساسي للغاية الآن رسالتنا إلى الجميع في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، هي أن وقف التصعيد مهم حقًا. وأضاف: وزير الخارجية موجود حاليًا في إيطاليا ويتحدث مع نظرائه في مجموعة السبع وسيركزون على ذلك بالضبط

وقال سترايد إن التركيز يجب أن ينصب الآن على إدخال المساعدات إلى غزة وهو الأمر الذي أحرزت بريطانيا تقدما فيه وعلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مضيفاً: لذلك هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وفي حين أن حجم العمل العسكري الإسرائيلي لا يزال غير واضح، فإنه يأتي على الرغم من حث بريطانيا وواشنطن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضبط النفس في أعقاب الهجوم المباشر غير المسبوق الذي شنته إيران.

وردا على سؤال حول هجوم يوم الجمعة، قال سفير المملكة المتحدة السابق في لبنان، توم فليتشر، لبي بي سي: من الواضح أن الصورة لا تزال ضبابية تماما، سيكون لدى الجميع مصلحة في أن تظل غامضة لبعض الوقت بينما يعملون على الكيفية التي يريدون بها وصف ما حدث بين عشية وضحاها. لأن رد الفعل تجاهه لا يقل أهمية عن الحدث نفسه.

وتابع: الناس الذين أسمع منهم في جميع أنحاء المنطقة متأهبون، والعديد منهم يستيقظون بخوف حقيقي. أصفهان موقع نووي خطير، وهذه علامة على أن إسرائيل تنوي مواصلة لعبة البوكر عالية المخاطر مع إيران.





الصحف الإيطالية والإسبانية

خام برنت يصل إلى 90 دولارا بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران



أثرت الحلقة الجديدة من الصراع في الشرق الأوسط ، بعد شن إسرائيل هجوما على إيران ليلة أمس، على أسعار النفط في العالم، وتجاوز برميل النفط الخام عالى الجودة من خام برنت ، المستخدم كمرجع في أوروبا ، حاجز 90 دولارا اليوم الجمعة قبل افتتاح الأسواق بعد هذا الهجوم ، حسبما قالت صحيفة بيريدوديكو دي كانارياس.



وأشارت الصحيفة إلى أنه على وجه التحديد، ارتفع سعر برميل خام برنت أكثر من 4% ليصل إلى 90.72 دولارًا قبل افتتاح أسواق الأسهم الأوروبية، حسبما أفادت وكالة أنباء أوروبا.



وبالنظر إلى الوراء، شهد النفط الخام المرجعي للأسواق الأوروبية إعادة تقييم بأكثر من 14% حتى الآن هذا العام.



وكانت الخارجية الإسرائيلية طالبت سفاراتها حول العالم بالامتناع عن الإدلاء بأى تصريحات بشأن التقارير التى تفيد بوقوع ضربة إسرائيلية جديدة داخل إيران، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.



من جهة آخرى قالت الخارجية الإيطالية إنها تتابع التطورات بعد أنباء عن انفجارات في أصفهان الإيرانية وستناقش ذلك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وفى وقت سابق، هزت انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقالت شبكة سي إن إن أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

وزير خارجية إسبانيا يؤيد انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة ويدافع عن الاعتراف بها



وأعلنت إسبانيا أمس الخميس، التزامها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة وطلبت انضمام فلسطين إلى تلك المنظمة، في حين دافع بيدرو سانشيز عن مبادرته من بروكسل، وشدد رئيس المكتب التنفيذي بعد جولة اتصالاته في أوروبا والشرق الأوسط على أن ، إسبانيا تلعب دورا طليعيا.

وتعرض القرار الذي تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية للأمم المتحدة، للاعتراض من قبل الولايات المتحدة في التصويت الذي أجري، مساء أمس الخميس، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي حصل على 12 صوتا مؤيدا مقابل امتناع عضوين عن التصويت والتصويت ضده من قبل الولايات المتحدة.

وافترض الوزير أن الدول الأخرى لديها تقويمها الخاص للاعتراف بفلسطين، رغم إصراره على أن الوقت مناسب الآن لأن هذه الحقيقة من شأنها أن تعطي ، الأمل، للشعب الفلسطيني، حسبما نقلت صحيفة الموندو الإسبانية.

وفي كلمته خلال الجلسة العامة، دافع ألباريس بقوة عن ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تستعد إسبانيا للقيام به، وأن تصبح جزءا من الأمم المتحدة لضمان أمن إسرائيل وتوفير الأمل للفلسطينيين، وقال للشعب الفلسطيني الحق في الأمل وللشعب الإسرائيلي الحق في الأمن.

وأضاف: أنا مقتنع بأن هناك طريقا بديلا للعنف الدائم والألم الذي لا نهاية له بين الشعوب المدعوة للعيش معا، داعيا إلى تطبيق حل الدولتين. وقال: إن جعل هذا الحل لا رجعة فيه هو جعل السلام في المنطقة لا رجعة فيه.

وبالنسبة لألباريس، فإن هذه الطريقة الأفضل لحماية وضمان تطبيق حل الدولتين. وخلص إلى أن هذا يعني اعتراف الجميع بها، كما فعلت الغالبية العظمى من أعضائها بالفعل، وكما ستفعل إسبانيا، وحذر من أنه لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك.

وأشار الوزير الإسباني في بداية حديثه إلى إن ، الهجوم الإيراني غير المقبول على إسرائيل، الذي أدانه بشدة، وحذر من أنه وضعنا خطوة أقرب إلى الهاوية، مشيرا إلى أنه في الأسابيع المقبلة، يجب على الأطراف ممارسة ضبط النفس لوقف العنف وإرساء الأسس لمستقبل سلمى لأن خطر التصعيد الإقليمى أصبح حقيقيا أكثر من أي وقت مضى، وسيكون لها عواقب جيوسياسية واقتصادية وإنسانية غير متوقعة.

اختفاء بحيرة باتزكوارو فى المكسيك والسلطات تحقق



تأثرت بحيرة شعبية في وسط المكسيك تعتبر مقصداً سياحياً رئيسياً، بشدة بسبب الجفاف وإزالة الغابات وسرقة مياهها، وفقدت أكثر من نصف حجمها خلال احتفالات عيد الموتى في نوفمبر الماضى، حتى تعثر السلطات المكسيكية على البحيرة جافة تماما، وبدأت التحقيقات حول سرقة المياه لبيعها نتيجة لأزمة المياه التي تعانى منها البلاد.





وأشارت صحيفة لا إكسبانثيون المكسيكية، إلى أن حكومة باتزكوارو المحلية قالت، إن البحيرة التي تعد جزءًا من بلدية تحمل الاسم نفسه والمعروفة أيضًا باسم المدينة السحرية، تتأثر بالعديد من العوامل البيئية واستخراج المياه غير المشروع.



وأشارت الصحيفة، إلى أن حكومة باتزكزارو أكدت أن مياه البحيرة تعرضت للسرقة عدة مرات من أجل بيعها بأسعار باهظة بشكل غير شرعى وذلك بسبب أزمة المياه التي تعانى منها البلاد، وقامت الحكومة بتشكيل لجنة قامت بمنع سرقة 600 ألف لتر من الماء يوميا.

ويقول المسؤولون إن حالات الجفاف تؤثر أيضًا على البحيرة، لأن مستويات المياه فيها لا تتجدد ولأن فترات الجفاف تشجع المجرمين على تحويل مياهها للبيع.



تعد كل من مدينة باتزكوارو وبحيرتها من الوجهات السياحية الهامة، خاصة خلال احتفالات يوم الموتى في شهر نوفمبر.



وزير دفاع إيطاليا: نعمل مع الحلفاء لتجنب التصعيد فى الشرق الأوسط



أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن بلاده تعمل مع الحلفاء لتجنب التصعيد بالشرق الأوسط ، داعيا الأطراف المعنية كافة إلى ممارسة الاعتدال تجنبا للوصول إلى نقطة اللا عودة.

وقال وزير الدفاع الإيطالي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، أكي : أتلقى تحديثات مستمرة وأتابع تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا عمل بلاده مع الحلفاء والشركاء على تجنب المزيد من التصعيد.



وكان وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجانى دعا إلى وقف التصعيد بعد التقارير عن هجوم فى إيران.



وكانت الخارجية الإسرائيلية طالبت اليوم الجمعة، سفاراتها حول العالم بالامتناع عن الإدلاء بأى تصريحات بشأن التقارير التى تفيد بوقوع ضربة إسرائيلية جديدة داخل إيران، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

من جهة أخرى قالت الخارجية الإيطالية إنها تتابع التطورات بعد أنباء عن انفجارات في أصفهان الإيرانية وستناقش ذلك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.



وفى وقت سابق، هزت انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.



وقالت شبكة سي إن إن، إنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.

من جهته، قال التليفزيون الرسمي الإيراني، إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.