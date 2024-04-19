اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2024 06:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: 7 سلاسل فنادق عالمية تتقدم بعروض لاستغلال مقار وزارات وسط البلد

الجمعة، 19 أبريل 2024 05:50 م
التخطيط: 7 سلاسل فنادق عالمية تتقدم بعروض لاستغلال مقار وزارات وسط البلد هالة السعيد وزيرة التخطيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، عن تقدم 7 سلاسل فنادق عالمية بعروض للحكومة لاستغلال المقار القديمة للوزارات بمنطقة وسط البلد، موضحة أن الحكومة ستحتفظ بملكية المباني، على أن يتم إتاحتها للاستغلال من قبل القطاع الخاص، مستشهدة بتجربة تطوير مجمع التحرير، والذي سيتم إدارته من قبل "ماريوت"، وكذلك تجربة إدارة إحدى الجهات لمبنى وزارة الداخلية القديم.

كما كشفت "السعيد"، في تصريحات تليفزيونية، عن قرب ترسية بيع محطة جبل الزيت والزعفرانة لإنتاج الكهرباء لمستثمر استراتيجي، متوقعة أن تنتهي من هذه الصفقة خلال فترة من 3 إلى 4 شهور، كما تعتزم الحكومة تحصيل مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري، على أن ترتفع الحصيلة المستهدفة إلى 1.5 مليار دولار العام المقبل.







وزيرة التخطيط

مقار الوزارات

مجمع التحرير

مبنى وزارة الداخلية

محطة جبل الزيت




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة