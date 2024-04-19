الاحتلال يعتقل طفلا من مخيم عين السلطان

أحمد علوى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلا، من مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، إن قوات اعتقلت الطفل غازي شحادة يوسف أبو الهيجاء (17 عاما)، بعد توقيفه عند حاجز عسكري جنوب مدينة أريحا.