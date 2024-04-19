اليوم السابع
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الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من استمرار التوتر بالمنطقة وتدعو إلى وقف التصعيد

الجمعة، 19 أبريل 2024 03:11 م
الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من استمرار التوتر بالمنطقة وتدعو إلى وقف التصعيد سقوط الصواريخ على إيران
إيمان حنا

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أعربت دولة الإمارات، عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة، ودعت إلى عدم اتخاذ خطوات تفاقم التصعيد في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

ودعت الوزارة، إلى ضرورة إيجاد معالجة جذرية للصراعات والأزمات القائمة في المنطقة وخفض التوترات فيها، وحل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وجددت الوزارة، مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالميين.

ومن جانبه، قال‏ أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكية: إننا نسعى لقيادة القطاع الخاص في أوكرانيا وتعزيز قدراتها الدفاعية، وأكد أن الهجوم الإيراني على إسرائيل غير مسبوق، متابعا : نعمل على التأكد من إيصال المساعدات إلى جميع مناطق غزة.







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