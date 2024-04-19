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الأرصاد تحذر: منخفض صحراوى سيؤثر على أغلب مناطق الجمهورية يوم الثلاثاء

الجمعة، 19 أبريل 2024 06:41 م
الأرصاد تحذر: منخفض صحراوى سيؤثر على أغلب مناطق الجمهورية يوم الثلاثاء ارتفاع الحرارة
كتب الأمير نصرى

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قال محمود القياتى عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد، إن يوم الأربعاء الماضى شهدنا رياح الخماسين أو المنخفض الصحراوى، ونشهد الآن استقرارًا فى الأحوال الجوية، ولازالت المحافظات الجنوبية فيها أجواء شديدة الحرارة ليلا.

وحذر محمود القياتى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، من يخرج ليلا عليه ارتداء ملابس ثقيلة حتى يوم الإثنين، موضحا أنه من يوم الثلاثاء المقبل سنشهد منخفضًا صحراويًا سيؤثر على أغلب مناطق الجمهورية.

وأكد محمود القياتى، أن درجات الحرارة سترتفع مرة أخرى، وسيستمر المنخفض لمدة 48 ساعة وأكثر من ذلك، وهو ارتفاع كبير فى درجات الحرارة تصل لـ 37 درجة مئوية، وتصل لـ 41 درجة فى الصعيد وهى مصحوبة بنشاط من الرياح.


 







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