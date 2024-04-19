اعرف مجموعة من الخطوات لتجديد رخص سيارات النقل

كتب عبد الرحمن سيد

حدد قانون المرور الحالى ، مجموعة من الإجراءات و المستندات الواجب توافرها مع السائق ليتم من خلالها تجديد رخصة التسيير ومن تلك الإجراءات

- تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.



- إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد



- شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.



- شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.



- نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.



- نموذج الفحص البيئى.



- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.



- فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.



-استلام الرخصة المؤمنة.