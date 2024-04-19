اليوم السابع
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اعرف مجموعة من الخطوات لتجديد رخص سيارات النقل

الجمعة، 19 أبريل 2024 02:30 ص
اعرف مجموعة من الخطوات لتجديد رخص سيارات النقل سيارات النقل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حدد قانون المرور الحالى ، مجموعة من الإجراءات و المستندات الواجب توافرها مع السائق ليتم من خلالها تجديد رخصة التسيير ومن تلك الإجراءات

 

- تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.

- إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد

- شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.

- شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

- نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.

- نموذج الفحص البيئى.

- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

- فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.

-استلام الرخصة المؤمنة.







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