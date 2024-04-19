استئناف الرحلات الجوية فى مطار طهران بعد الهجوم الإسرائيلى

كتب ـ رامى محيى الدين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول استئناف الرحلات الجوية في مطار طهران، وذلك بعد التقارير التي أفادت بتعليقها عقب الهجوم الإسرائيلي.

وأُعيد تسيير الرحلات من مطاريِّ الإمام الخميني الدولي ومهر باد، ومن المتوقع وصول رحلة إلى طهران من روما كانت قد حولت إلى أنقرة.

وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية، إنه تم رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بعدة مطارات، بعد تداول أنباءٍ عن قصفٍ إسرائيليّ استهدف البلاد.

وكان التليفزيون الرسمي الإيراني، أعلن عن إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الجميع باستثناء القوات الجوية الإيرانية، وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف البلاد.