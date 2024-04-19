إكزيما الرقبة.. علامات الإصابة وهل الوراثة أحد الأسباب؟

كتبت مروة محمود الياس

إكزيما الرقبة أحد أهم الأمراض الجلدية المعروفة والتي تصيب الكثيرين، هذا النوع الخاص من الإكزيما يصيب الرقبة وتظهر أعراضه عليها وحدها، وقد يصيب بعض مناطق الرأس أيضا دون باقى مناطق الجسم.

ووفقا لتقرير نشر في موقع very well هيلز المعني بالصحة العامة فإن الإكزيما التي تصيب المنطقة حول الرقبة ويطلق عليها البعض التهاب الرقبة، لها الكثير من الأعراض منها الشعور بالرغبة في الهرش في تلك المنطقة وهذه الثنايا بالذات، فضلا عن أن الجلد يبدأ في التقشر بشدة وخروج القشور منه مع التقشف الشديد، إضافة للرغبة الحادة والمفرطة في الهرش وحك الجلد، تظهر بالفعل بعض البقع على هذه المنطقة.

تابع التقرير موضحا أن علاج هذه الإكزيما التي تظهر في الرقبة فقط، يختلف من حالة لأخرى وفقا للمسبب ووفقا لطبيعة العلاج ايضا، فقد يتم اللجوء لبعض الأدوية الموضعية والمراهم الموضعية، التي تحتوي على مواد توقف هذا الزحف للإكزيما.

وقد يصاب البعض بهذه الإكزيما نتيجة التهابات فطرية مما يجعل اللجوء للأدوية المضادة للفطريات في تلك الحالة أمر في غاية الأهمية للتخلص من هذا الطفح الظاهر على الجلد.

وقت يصاب البعض بهذه الإكزيما نتيجة المهيجات والعوامل المثيرة للرقبة والتحسس من بعض المعادن والمواد والملابس المسببة للحساسية، فضلا عن اضطرابات الجهاز المناعي ايضا تؤثر في هذا الامر، كما أن الجينات والوراثة تلعب دورا هاما في بعض الحالات.



