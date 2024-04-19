إصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 17شخصا، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بمحافظة المنيا وتحديداً بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 17 شخصا بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

