اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا: مقتل 4 مدنيين في قصف روسي على إقليم دونيتسك الليلة الماضية

الجمعة، 19 أبريل 2024 04:10 م
أوكرانيا: مقتل 4 مدنيين في قصف روسي على إقليم دونيتسك الليلة الماضية قصف- أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم جراء أعمال قصف شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.


وأضاف فيلاشكين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم /الجمعة/ - "قتل الروس أربعة من سكان منطقة دونيتسك، ليلة أمس الخميس، بالتحديد اثنين في بلدة كراسنوهوريفكا وواحد في سيليدوف وآخر في أوشيريتين".


وأضاف أن العدد الإجمالي للضحايا في منطقة دونيتسك لا يأخذ في الاعتبار الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.
 







أوكرانيا

دونيتسك

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية




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