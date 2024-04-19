أمين الأمم المتحدة يدعو إلى وقف دائرة الانتقام الخطيرة فى الشرق الأوسط

إيمان حنا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه حان الوقت لإنهاء دائرة الانتقام الدموية. لقد حان الوقت للتوقف. ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل معا لمنع أي أعمال يمكن أن تضع الشرق الأوسط بأكمله على حافة الهاوية وتكون لها عواقب مدمرة على المدنيين".

وحذر جوتيريش من أن الشرق الأوسط "على شفير" الانزلاق إلى "نزاع إقليمي شامل"، داعيا إلى أقصى درجات ضبط النفس في "لحظة الخطر القصوى هذه".

واستنكر جوتيريش أي أعمال انتقامية، داعيا المجتمع الدولي للعمل من أجل منع أي تطور آخر قد يؤدي لعواقب مدمرة على المنطقة وخارجها.

وأضاف، "في غزة، أدت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم" على الصعيد الإنساني، مؤكدا أن مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمر من "الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية" والجوع.