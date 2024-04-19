أدوية لازم تكون مع الأم لو مسافرة مع طفلها.. أهمها خافض الحرارة

كتبت فاطمة ياسر

عند السفر مع طفلك يجب أخذ التدابير الاحتياطية للحفاظ على صحة الطفل، وحمايته من التعرض للعديد من المضاعفات الصحية.

وهنا يطرق سؤال مهم: ما هي الأدوية التي يتوجب أخذها في شنطة السفر مع طفلك؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور مدحت أحمد استشاري طب الأطفال في كلية طب قصر العيني، موضحا قائمة العلاجات المهم أخذها، ومنها:

- أدويه السخونية

قد يتعرض الطفل في أي لحظة لارتفاع في درجة حرارة الجسم، وهذا العرض قد يكون نتيجة للإصابة بعدوى أو أمر طاريء، ويجب السيطرة علي ارتفاع حرارة الجسم، بعلاجات خوافض الحرارة.

-مسكنات

في حالة تسنين الطفل فنجده يعاني من ألم طارئ يجب توخي الحذر منه، وتسكين الألم الذي يشعر به لكي يستطيع تناول الطعام، وأيضا النوم بشكل صحي.

-أدوية الإسهال والنزلة المعوية

تعد من أهم العلاجات التي يتوجب أخذها عند التحرك بالطفل للسفر، لتجنب إصابته وتعرضه للجفاف، وحمايتة من التعرض لأي مضاعفات صحية.

-أدوية الترجيع

في حالة تعرض الطفل للترجيع أكثر من ثلاث مرات في اليوم يجب وقفه عن طريق أخذ بعض العلاجات الخاصة بوقف القيء، والهدف حماية الطفل من الجفاف.

-أدوية المغص

أول 4 أشهر في حياة الرضيع، يجب أخذ علاجات المغص لتخفيف ألم البطن الخاصة بالرضيع، ويصبح قادرا على تناول الرضعة الخاصة به بقدر جيد.

-علاجات البرد

في حالة تعرض الطفل للإصابة بنزلات البرد يجب السيطرة على الأعراض التي يعاني منها، للحفاظ على صحته، وتجنب تعرضه لأي مضاعفات.

-مضادات الحساسية

في حالة وجود اتربة، أو معاناه الطفل من أي مضاعفات من أنواع الأطعمة المختلفة، يجب إعطاؤه أدوية الحساسية لتجنب تعرضه لانسداد في التنفس وما شابه ذلك.

