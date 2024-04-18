89 لاعبا يشاركون فى بطولة الجمهورية للدراجات ببنى سويف غدا

بنى سويف هانى فتحى

عقد الاتحاد المصري للدراجات، بإشراف الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد، مساء اليوم، الاجتماع الفنى لبطولة الجمهورية للناشئين تحت 16 و18 عاما، والتى ستقام يومى الجمعة والسبت والتى تستضيفها منطقة بنى سويف برئاسة الدكتور ريهام أبو الدهب رئيس المنطقة.

حضر الاجتماع هشام فخرى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدراجات، هشام الجبالى مدير عام الشباب والرياضة ببنى سويف والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، سيد الأمين نقيب الرياضيين ببنى سويف والدكتورة ريهام أبو الدهب رئيس منطقة بنى سويف وأعضاء مجلس إدارة المنطقة أحمد شوقى سكرتير المنطقة وأحمد عبدالناصر، أمين الصندوق ودكتور محمد عبدالمنعم وهانى فتحى وإيمان عبدالحميد أعضاء مجلس الإدارة وغادة شحاته المدير التنفيذى.

وإدار الاجتماع الفنى للبطولة حكام من قبل الاتحاد المصرى للدراجات الكابتن مصطفى محمود حكم عام والحكام محمد شرف، محمد عبد العليم، هبه محمود، محمد السادات، عاطف صابر، مروان وائل، بحضور مدربو منطقة بنى سويف، إسلام رمضان وكامل محمود ومدربى الفرق المشاركة فى البطولة.

يذكر أنه يشارك فى البطولة 89 لاعبا منهم 52 لاعبا فى منافسات تحت 18 سنة، و37 لاعبا فى منافسات تحت 16 سنة ممثلين عن 12 فريقا من مختلف مناطق الدراجات بالمحافظات.



أعضاء منطقة بنى سويف والمدربين



الاجتماع الفنى للبطولة



حكام المنطقة



ريهام أبو الدهب رئيس منطقة بني سويف