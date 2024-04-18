اليوم السابع
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‫10 منافذ متحركة بالقاهرة الكبيرة لبيع بيض المائدة بـ140 جنيها للكرتونة.. صور

الخميس، 18 أبريل 2024 01:13 م
‫10 منافذ متحركة بالقاهرة الكبيرة لبيع بيض المائدة بـ140 جنيها للكرتونة.. صور منافذ البيض المتحركة
كتبت أسماء نصار ومرام محمد

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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الخميس، قافلة لمنافذ البيض المتحركة فى ميادين القاهرة الكبرى ومعرض " خير مزارعنا لأهالينا" بالدقى تضم 10 سيارات، في إطار جهود الحد من الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتجوب المنافذ المناطق الشعبية، فضلا عن الميادين العامة وأماكن تجمع المواطنين للتيسير عليهم، حيث تم ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الأسعار، بمنافذ وزارة الزراعة فى المحافظات.

ويذكر أنه تم إطلاق 3 قوافل لمنافذ متنقلة الأسبوعين الماضيين قوامها 10 سيارات محملة بكميات من بيض المائدة للطرح للمواطنين بسعر 140 جنيها للكرتونة الواحدة، وذلك للمساهمة في خفض العبء عن كاهل المواطنين.

قافلة لمنافذ البيض المتحركة
قافلة لمنافذ البيض المتحركة

 

منافذ البيض المتحركة
منافذ البيض المتحركة

 

منافذ البيض
منافذ البيض

 







وزارة الزراعة

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البيض

منافذ وزارة الزراعة



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