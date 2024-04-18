وزارة التموين تحذر أصحاب مصانع الأعلاف من استخدام القمح المحلى 2024 بالغلق

كتب مدحت وهبة

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلى لموسم 2024 سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى فى مكونات الاعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية أيضا، وأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى اقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إداريًا مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا وزاريًا يقضى ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا، على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15/4/2024 حتى 15/8/2024 وتضمن القرار أسعار شراء القمح من الموردين على أن يكون ( 2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيه للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.