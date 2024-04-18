نائب محافظ أسوان تتفقد منظومة الحريق والإطفاء بالسوق السياحى

أسوان - عبد الله صلاح

تفقدت غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، اليوم، الخميس، منظومة الحريق والإطفاء بالسوق السياحى للاطمئنان على المنظومة ومتابعة جاهزيتها وسرعة التدخل لمواجهة أى حرائق أو أزمات.

جاء ذلك برفقه سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ونهى محمود مدير المشروعات.

وأشارت أبو زيد، إلى نجاح المنظومة الجديدة بالسوق السياحى ومساهمتها فى الحد من امتداد النيران إلى داخل السوق، والتى اندلعت أمس الأول بمول فيله، مشددة على ضرورة الفحص الدورى والمستمر للمنظومة داخل الغرف المخصصة لها، والمزودة ببوسيلتين أمان، حيث تعمل الخزانات على ضخ المياه من الشبكة لمدة ٥٠ دقيقة، ويتم تدخل الحماية المدنية لتقليل الخسائر الناجمة عن الحرائق، ويتم تنفيذ تدريب عملى ميدانى لأصحاب المحال الموجودة بالسوق السياحى ليتم مشاركتهم الإيجابية فى حالة حدوث أى حريق للحد من تداعياته على الوجه الأكمل.