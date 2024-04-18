ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 16 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة منها السفينة (ASIA MINOR ) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 180 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 37800 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43423 طنا، تشمل 2000 طن علف بنجر و14631 طن يوريا و 1000 طن كسب فول صويا و 4980 طن رمل و 10500 طن كلينكر صب و 10312 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57392 طنا، تشمل 29073 طن قمح و 395 طن مولاس و 610 طن خشب زان و 134 طن جرارات و 5241 طن ذرة و 5000 طن سكر و 9389 طن خردة و 7550 طن حديد، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 901 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3874 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53931 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183379 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3662 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم أبو راضي، وقطار بعد أن أفرغ 42 حاوية 20 قدم متجه إلى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6189 شاحنة.