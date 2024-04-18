ممثل الإدارة الدينية بموسكو: الإسلام دخل روسيا منذ أكثر من 1000 عام

كتب لؤى على - تصوير خالد كامل

قال ممثل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، إن الإسلام وصل إلى روسيا أول القرن الهجرى على أيدى صحابة الرسول صلي الله عليه وسلم، فالإسلام في روسيا منذ أكثر من 1000 عام، كما أننا نعمل علي وضع صورة صحيحة عن الإسلام في بلادنا ، وسيكون هناك زيارات إلي الدول العربية للتعريف بتاريخ الإسلام في روسيا وقد بدأنا بمعرض في دار الإفتاء المصرية.

واضاف خلال كلمته على هامش معرض "روسيا - مصر: العلاقات الروحية عبر العصور" الذي تعقده دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية؛ وذلك بمقر دار الإفتاء المصرية، ان طلاب روسيا المسلمين يدرسون بجامعة الأزهر بمصر ويعودون لنشر الصورة الصحيحة عن الإسلام ونثمن دور مصر حكومة وشعبا في احتضان أبنائنا للدراسة بجامعة الأزهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وسفير روسيا الاتحادية جيوجي بوريسينكو؛ وسفير جمهورية أزربيجان إيلحان بولوحوف؛ وسفير جمهورية كازاخستان كيرات لاما شريف؛ وسفير جمهورية أوزباكستان منصربيك كيليتشيف؛ وفريق دبلوماسي من سفارة جمهورية طاجيكستان.